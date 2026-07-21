В Польщі буде лунати тривога: в ЗМІ розповіли подробиці

У вівторок, 21 липня, з 7:00 до 19:00 на території всієї країни будуть лунати звукові сигнали.

Навчання під кодовою назвою "Аларм-26", що передбачають масові випробування звукових сигналів, розпочнуться у вівторок, 21 липня, о 07:00 й триватимуть до 19:00, повідомляє Interia Wydarzenia.

Видання зазначило, що в зв'язку з цими випробуваннями Урядовий центр безпеки розіслав попередження.

"Увага! Завтра (21.07) з 7:00 до 19:00 на території всієї країни відбудуться навчання системи оповіщення із застосуванням сирен. Зберігайте спокій", - вказано заклик в повідомленні.

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Видання розповіло, що такий текст отримали мешканці всієї країни. Метою навчань є перевірка практичного використання систем попередження та оповіщення населення.

"Тести матимуть виключно навчальний характер. Вони не означають реальної загрози", - наголошується в статті.

Пояснюється, що під час них будуть подані два звукові сигнали тривоги відповідно до чинних нормативних актів: оголошення тривоги – модульований звук сирени тривалістю три хвилини та скасування тривоги – безперервний, рівномірний звук сирени тривалістю три хвилини.

Відомо, що навчання були підготовлені Міністерством внутрішніх справ та адміністрації у співпраці з Урядовим центром безпеки та Міністерством національної оборони.

"Повідомлення щодо запланованих навчань оприлюднюються місцевими органами влади по всій Польщі. Спеціальні оголошення підготували деякі воєводські управління та управління Державної пожежної охорони", - зауважується в статті.

Україна і Польща: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство оборони України розповіло, що переговори з Польщею не тільки щодо передачі винищувачів МіГ-29, а й обладнання, документації та технічних засобів для їхнього ремонту та обслуговування. Водночас польська сторона висловила зацікавленість у безпілотних системах українського виробництва.

Також ми писали, що в Польщі з початку 2026 року суттєво зросла кількість повідомлень про злочини на ґрунті ненависті проти громадян України. За даними Головного управління поліції Польщі, лише за перші шість місяців року українці подали 180 заяв, що більш ніж на 30% перевищує показники аналогічного періоду попередніх років. Водночас у поліції наголошують, що йдеться саме про зареєстровані повідомлення, а не про вже підтверджені злочини на ґрунті ненависті. Президент Інституту громадських справ, соціолог Яцек Кухарчик вважає, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів проблеми.

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