Обов'язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара, - Кабмін

Це розпорядження набирає чинності з 20 липня 2026 року

З сьогоднішнього дня Євгеній Хмара офіційно виконуватиме обов'язки міністра оборони.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін. "Покласти тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на заступника міністра оборони України Хмару Євгенія Леонідовича. 2. Це розпорядження набирає чинності з 20 липня 2026 року", - йдеться в урядовому розпорядженні за підписом нового прем'єр-міністра Сергія Корецького.

До цього Хмара тимчасово виконував обов’язки голови СБУ та очолював Центр спеціальних операцій "А" СБУ. Але 17 липня президент Зеленський звільнив його з цих посад.