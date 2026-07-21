Відома шахістка відмовилася від пропозиції Мадяра стати президентом Угорщини

Вона заявила, що в неї немає достатньо сил.

Угорська шахістка Юдіт Полгар заявила, що не прийме пропозицію висунення на посаду президента від премʼєра Петера Мадяра. Її слова цитує The Guardian.

Вона подякувала Мадяру за цю пропозицію, однак зазначила, що не може піти на цей крок.

"Я не відчуваю в собі достатньо сил, щоб взяти на себе історичну відповідальність за об’єднання розділеної нації, тому я не можу прийняти це прохання", – пояснила вона своє рішення.

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Що цьому передувало

В понеділок, 20 липня, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що обговорить питання президентства з Полгар. Він пояснив це рішення необхідністю для Угорщини обʼєднатися навколо президента, яким пишається вся країна.

Зазначимо, що Полгар стала єдиною жінкою, яка потрапила до десятки найкращих шахістів світу. Також вона єдина жінка, яка подолала рейтинг 2700, який вважається визначенням супергросмейстера.

Мадяр після перемоги на виборах в Угорщині вже тривалий час намагається замінити чинного президента, якого вважають людиною Орбана. Також Мадяр "взявся" за інших посадовців часів Орбана. Серед них ексміністр зовнішніх справ країни Петер Сійярто – правоохоронці наразі розслідують його можливі звʼязки з РФ.

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