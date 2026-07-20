Сирський вперше прокоментував конфлікт із Федоровим

Війну виграє реальна робота, а не публічна драма навколо неї, вважає Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зізнався, що для нього було несподіванкою дізнатися про свій конфлікт із міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це він написав у великій колонці для "Мілітарного". "Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни", - висловив свою думку Сирський.

При цьому він зауважив, що зараз краще фокусуватися не на поточній ситуації Сирський-Федоров, а на глобальних речах, таких як перемога.

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"Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі", - порекомендував головком.

Сирський заявив, що Україна понад усе, незважаючи на те, хто буде в міністерському кріслі, а хто буде головнокомандувачем.

"Є думка, важливіша за будь-які прізвища: Україна більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Україна вистоїть не тому, що в ній є незамінні люди, а тому, що в ній є армія, інституції та мільйони людей, які роблять свою роботу. Звести цю війну до протистояння двох персон - найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу", - підкреслив Сирський.

Головком додав, що це стосується не лише його і Федорова, а й українського суспільства, яке почало ділитися на "табір Федорова" і "табір Сирського".

"Щойно питання, пов’язане з війною чи військом, політизується, воно спрощується до гасла... Гаслами не ухвалюються рішення, від яких залежать життя людей", - попередив Сирський.

"І друга думка, з якої випливає все, що я скажу далі: війну виграє реальна робота, а не публічна драма навколо неї. Тому далі буде не про стосунки, а про роботу", - підсумував головком.

Ситуація навколо відставки Сирського

Як повідомляв УНІАН, хвиля повідомлень про звільнення Сирського у ЗМІ збіглася в часі з іншими помітними кадровими та політичними подіями в країні.

Незадовго до цього відбулася відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони. Сирський публічно подякував йому за спільну роботу та побажав залишатися в команді.

В інформаційному полі активно обговорювалася версія конфлікту між Сирським та Федоровим, як можлива причина звільнення останнього.

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