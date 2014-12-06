Бойовики ЛНР активізували обстріл сил АТО - ЛОДА

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив глава департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації Ярослав Галас.

Галас зазначив, що за останню добу були дуже інтенсивні обстріли.

"43 - це багато. Для порівняння: у вівторок в Луганській області - 13 обстрілів, в середу - 55. А за вчорашню добу і ніч - 43", - уточнив чиновник.

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Він також розповів, що в населених пунктах Трьохізбенка та Станиця Луганська є проблеми зі світлом і подачею газу.

"Після обіду в Трьохізбенці повністю відновлено світло, але газу там немає. Вже третій день перебивають магістральний газопровід у Станиці Луганській. Сильно падає тиск, і у декількох селах і в більшій частині Станиці немає опалення, тому що котли не включаються через низький тиск", - підкреслив Галас.