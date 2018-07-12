Одіозна Фаріон порівняла російськомовних українців з ЛГБТ: «накидують свою патологію здоровому суспільству»

Колишній нардеп вважає сексуальні меншини та російськомовних громадян розповсюдниками нездорових відхилень.

Колишній народний депутат від фракції "Свобода" Ірина Фаріон заявила, що російськомовні громадяни України нагадують їй представників ЛГБТ-спільноти, оскільки й перші, і другі, на її переконання, мають відхилення, які нав’язують «здоровому суспільству».

Як повідомила сама екс-нардеп у Facebook, відповідну заяву вона зробила у Холодному Яру.

Читайте також"Депортувати у товарному вагоні без вікон": Фаріон різко "пройшлася" по українських артистах, які виступають у Росії

«Мій виступ у Холодному яру. Одна із тез: "Москвоязичні українці мені нагадують лгбт: вони так само агресивно накидують свою патологію здоровому суспільству", - вказала вона.

Ірина Фаріон відома своїми радикальними поглядами. У квітні вона назвала російськомовних громадян "розумово відсталими зрадниками" і "найбільшою проблемою України".

При цьому Фаріон додала, що російськомовні українці - "гібриди і не мають права називатися українцями".