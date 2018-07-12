Сонячне затемнення 13 липня: як вплине на здоров'я і хто в зоні ризику

Сонячне затемнення часто провокує у людей головні і серцеві болі, зміни тиску, а також загострення хронічних захворювань.

Вже завтра, 13 липня, відбудеться часткове сонячне затемнення.

Розпочнеться воно о 6:02 за київським часом – але українці спостерігати його все одно не зможуть – його побачать лише частина жителів Австралії, Антарктики і найближчих до них територій.

Сонячне затемнення 13 липня 2018: чим загрожує

Сонячне затемнення часто провокує у людей головні і серцеві болі, зміни тиску, а також загострення хронічних захворювань. Людям, які мають подібні слабкості, варто підготуватися до цього заздалегідь: зробити потрібні процедури і запастися необхідними ліками.

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У цей час потрібно стежити за власними емоціями – не виплескувати їх через край, не влаштовувати сварок і чвар. А головне пам'ятати: "Щоб знайти спільну мову потрібно трохи прикусити язика", тому варто стежити за тим, що і кому говориш.

До того ж в дні затемнень – будь – традиційно не варто починати нові проекти, затівати масштабні справи і планувати подорожі.

Сонячне затемнення 13 липня 2018: у яких знаки і хто в зоні ризику

У зоні ризику знаходяться Рак, Козеріг, Лев і Водолій. Їм астрологи не рекомендують в найближчі дні ділитися своїми планами з оточуючими. Представникам цих знаків краще взагалі уникати зайвого спілкування в ці дні. Їм радять будувати плани (ідеї будуть вирувати в їх головах) – а от з їх реалізацією краще почекати до кращих часів (особливо це стосується фінансових питань).

Сонячне затемнення: що не можна робити

Резюмуючи, в найближчі дні (вплив затемнень починається за три дні до самого явища і триває ще три дні після) людям не варто:

- дотримуватися обережності на дорогах: у ці дні зростає кількість аварій і ДТП;

- постаратися тримати емоції під контролем і уникати спілкування з людьми, які провокують у вас негатив;

- уникати людних місць;

- відкласти великі витрати;

- по можливості перенести вирішення важливих ділових і життєвих питань – хоча б на пару днів.

В цілому, краще займатися йогою, медитацією чи просто улюбленим видом спорту (фізичні навантаження розвантажують нервову систему), пити заспокійливі чаї, підтримувати навколо себе спокійну обстановку і спілкуватися лише з приємними серцю людьми.

Як повідомляв УНІАН, жителів Землі чекає цілий "коридор затемнень", який триватиме місяць, і ознаменує початок непростого періоду в житті людей. Вплив затемнення в першу чергу відчують ті, хто народився в період з 10 по 16 липня, а також люди, народжені під знаком Козерога.