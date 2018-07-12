До дня фотографа: найбільш захоплюючі знімки представників цієї небезпечної професії за роботою (фотогалерея)

13:33, 12 липня 2018
Суспільство
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Фотограф повинен бути майстром маскування / з відкритих джерел

12 липня відзначається міжнародний День фотографа. Без сумніву, фотограф - це надзвичайно цікава і навіть небезпечна професія, адже іноді її представники готові і життям ризикнути заради вдалого знімка.

УНІАН зібрав на просторах інтернету знімки, де моделями стають самі фотографи за роботою. 

Фотограф завжди повинен бути непомітним
Фотограф завжди повинен бути непомітним /  © з відкритих джерел
Головне - берегти робочий інструмент
Головне - берегти робочий інструмент /  © з відкритих джерел
Фотограф нічого не боїться!
Фотограф нічого не боїться! /  © з відкритих джерел
© з відкритих джерел
© з відкритих джерел
А ще фотограф повинен швидко бігати
А ще фотограф повинен швидко бігати /  © з відкритих джерел
Фотограф має бути сильним
Фотограф має бути сильним /  © з відкритих джерел
Морози йому не страшні
Морози йому не страшні /  © з відкритих джерел
Має проявляти чудеса маскування
Має проявляти чудеса маскування /  © з відкритих джерел
Фотограф ніколи не здається без бою!
Фотограф ніколи не здається без бою! /  © з відкритих джерел
І вміти виживати в умовах жорсткої конкуренції
І вміти виживати в умовах жорсткої конкуренції /  © з відкритих джерел
© з відкритих джерел

Як повідомляв УНІАН, сьогодні весь світ відзначає День фотографа. Проголосив цей свято сам папа Римський у день вшанування святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії. Перші фотографії були чорно-білими. А в середині XIX століття з'явилися перші кольорові фотографії. Для їх створення використовувалися три камери - на кожну встановлювали світлофільтр (червоний, зелений і синій), а потім з'єднували зображення.

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Теги: #свято#фотограф