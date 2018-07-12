До дня фотографа: найбільш захоплюючі знімки представників цієї небезпечної професії за роботою (фотогалерея)

УНІАН зібрав на просторах інтернету знімки, де моделями стають самі фотографи за роботою.

12 липня відзначається міжнародний День фотографа. Без сумніву, фотограф - це надзвичайно цікава і навіть небезпечна професія, адже іноді її представники готові і життям ризикнути заради вдалого знімка.

УНІАН зібрав на просторах інтернету знімки, де моделями стають самі фотографи за роботою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні весь світ відзначає День фотографа. Проголосив цей свято сам папа Римський у день вшанування святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії. Перші фотографії були чорно-білими. А в середині XIX століття з'явилися перші кольорові фотографії. Для їх створення використовувалися три камери - на кожну встановлювали світлофільтр (червоний, зелений і синій), а потім з'єднували зображення.