«Влада» окупованого Криму хоче дозволити віруючим проводити обряди в заповідниках

З такою ініціативою виступив «начальник відділу у справах релігій і національно-культурних товариств» Міністерства культури "Республіки Крим" Олександр Селевко, передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що це "досить болюча тема", яка не регулюється ні російським, ні українським законодавством.

"На жаль, заповідники можуть приймати туристів, групи, для того, щоб шашлички посмажити, з горілочкою посидіти, а зробити релігійний обряд є каменем спотикання", - сказав Селевко.

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За його словами, в гірничо-лісовій зоні Криму знаходиться багато пам'ятників і сакральних місць, і чиновникам необхідно розробити порядок здійснення паломництв чи релігійних обрядів на заповідних територіях.

Крім того, чиновник повідомив, що статути релігійних організацій, що не відносяться до традиційних релігійних конфесій, при перереєстрації будуть проходити релігієзнавчу експертизу в Міністерстві юстиції Росії.