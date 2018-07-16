Ерік Робертс вручив почесну премію Одеського кінофестивалю Аді Роговцевій (відео)

Голлівудський актор на відкритті фестивалю першу премію "Золотий Дюк" вручив Роговцевій.

В Одесі пройшов перший вікенд 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю, однак попереду – ще 6 днів кінопоказів. На відкритті фестивалю першу премію "Золотий Дюк" з рук спеціального гостя Еріка Робертса отримала Ада Роговцева.

Актриса зізналася Робертсу, що була в нього закохана замолоду. Правда, говорила українською і без перекладу - тому любов залишилася для Робертса таємницею, йдеться у "Сніданку 1+1".

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Цікаво, що саме сьогодні Ада Миколаївна святкує своє 81-річчя, однак незважаючи на свій немолодий вік артистка продовжує активно виступати і зніматися в кіно.

Також протягом перших днів кінофестивалю відбулися творчі зустрічі з VIP-гостями, відомими акторами Еріком Робертсом і Дені Лаваном.

Раніше повідомлялося, що 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) розпочався акцією на підтримку незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова, якому виповнилося 42 роки.