В Одесі міжнародний кінофестиваль розпочався акцією на підтримку Сенцова

Церемонія відкриття ОМКФ відбулась увечері 13 липня в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

9-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) розпочався акцією на підтримку незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова, якому сьогодні виповнилося 42 роки.

Як передає коррепондент УНІАН, церемонія відкриття ОМКФ відбулась увечері 13 липня в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Перед присутніми виступив віце-прем'єр міністр України Павло Розенко, який нагадав, що сьогодні у Сенцова, який п'ятий знаходиться в російській в'язниці, – день народження.

Після цього глядачі, гості та учасники фестивалю встали і довго аплодували українському режисерові, висловлюючи таким чином свою повагу та підтримку.

Читайте такожУ центрі Москви проходити акція на підтримку Сенцова (фото)

Також під час відкриття ОМКФ знаменитій українській актрисі Аді Роговцевій був вручений приз «Золотий Дюк» за внесок у розвиток кіномистецтва. Передав його Роговцевої спеціальний гість фестивалю - голлівудський актор Ерік Робертс, який є рідним старшим братом знаменитої Джулії Робертс.

Появу Робертса глядачі зустріли оваціями, а при виході на сцену Роговцевої, аплодуючи, встали. Актриса подякувала за приз, зазначивши, що присутні в залі "навіть уявити не можуть, що відбувається в її душі". Зокрема, вона розповіла, як на початку Другої світової війни, будучи дитиною, опинилася в Одесі.

«У мене обпаленное дитинство... І зараз – знову війна... Знову ми говоримо про нашого хлопчика, який мені як син... Про Олега Сенцове», - сказала Роговцева, додавши, що знає, як це важко втрачати синів (син Роговцевої - Костянтин - помер у 2012 році).

Як повідомляв УНІАН, 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться в Одесі з 13 по 21 липня. Передбачається, що його відвідають понад 150 тис. осіб, буде показано 108 картин.