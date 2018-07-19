У Києві водії не поділили дорогу і влаштували "штовханину" на автомобілях (відео)

Очевидці зафіксували в Києві дивний спосіб вирішення спору на дорозі.

Ситуація сталася на в'їзді в зону відпочинку на Трухановому острові.

Один з водіїв заблокував проїзд, а другий, не витримавши, просто проштовхнув машину першого вперед.

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