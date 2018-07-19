У Києві водії не поділили дорогу і влаштували "штовханину" на автомобілях (відео)

16:43, 19 липня 2018
Суспільство
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Один з водіїв заблокував проїзд, а другий, не витримавши, просто проштовхнув машину першого вперед.

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Раніше повідомлялося, що лідер улюбленого гурту Путіна влаштував затор на Кримському мосту.  

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Теги: #ДТП#дорога#автомобілі#Труханів острів