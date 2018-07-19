Сенцов після другої кризи зі здоров’ям почав приймати по дві ложки поживної суміші на день – адвокат

За словами адвоката, наразі Олега Сенцова утримують у палаті, з голодування він виходити не збирається.

Український режисер Олег Сенцов, який голодує в російській колонії, приймає по дві ложки поживної суміші на день.

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Про це повідомив Радіо Свобода адвокат Дмитро Дінзе. За його словами, близько тижня тому у Сенцова була друга криза і лікарі вмовили його приймати суміш.

«Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього була друга криза зі здоров’ям. Стало погано і його хотіли госпіталізувати для того, щоб поставити на повноцінне примусове годування, щоб вливати більше суміші. Він відмовився, і його залишили в колонії з умовою, що суміш він буде приймати сам під наглядом лікаря. Приймає в день по дві ложки. Утримують у палаті, з голодування виходити не збирається. Каже: «Скільки мене вистачить, стільки і протягну», – розповів адвокат.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.