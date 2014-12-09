В Україні введуть повноцінне медичне страхування - прем'єр

14:26, 09 грудня 2014
Суспільство
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Про це заявив Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

Фото УНІАН

Повноцінне медичне страхування буде введено в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив, відкриваючи засідання уряду, прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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”Ми декларуємо те, що в Україні буде введено медичне страхування, повноцінне медичне страхування”, - сказав він.

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