В Україні введуть повноцінне медичне страхування - прем'єр
14:26, 09 грудня 2014Суспільство
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Про це заявив Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.
Яценюк наголосив, що в Україні буде введено повноцінне медичне страхування / Фото УНІАН
Повноцінне медичне страхування буде введено в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив, відкриваючи засідання уряду, прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.
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”Ми декларуємо те, що в Україні буде введено медичне страхування, повноцінне медичне страхування”, - сказав він.
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