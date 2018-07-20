Велика зірка, що згасла: рік тому не стало соліста рок-гурту Linkin Park Честера Беннінгтона (відео)

Честеру Беннінгтону був 41 рік.

Музиканта знайшли мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі близько 9 ранку 20 липня 2017 року. Він наклав на себе руки.

Зі смертю музиканта пов'язано чимало дивних збігів. Так, Linkin Park опублікували новий кліп на пісню Talking to Myself майже синхронно з появою перших повідомлень про смерть Честера. У відеоролику зібрана нарізка записів з концертів на гастролях у Європі. Гурт планував продовжити тур на підтримку нового альбому.

Крім того, Честер наклав на себе руки 20 липня, в день народження свого близького друга, фронтмена групи Soundgarden Кріса Корнелла, який також вчинив самогубство двома місяцями раніше, 18 травня.

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Після смерті лідера гурту колектив Linkin Park повідомив про скасування свого північноамериканського концертного турне на підтримку сьомого студійного альбому колективу One More Light. Після смерті Честера Беннінгтона майбутнє Linkin Park залишилося невирішеним. Соліст гурту Майк Шинода розпочав сольну кар'єру і нещодавно випустив свій дебютний сольний альбом «Post Traumatic».

У Честера Беннінгтона залишилася дружина Талінда та шестеро дітей. Після його смерті вдова музиканта організувала флешмоб #faceofdepression, привертаючи уваги до проблеми депресії та схильності до суїциду. Талінда опублікувала в твіттері відео, зняте за 36 годин до смерті її чоловіка. «Це мій найбільш особистий твіт за все життя, - написала вона. - Я показую це, щоб ви знали, що у депресії немає типового виразу обличчя або поведінки».

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На відео Честер Бенінгтон з сином їдять мармеладні драже з огидним смаком і сміються.