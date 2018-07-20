У Харкові з пам'ятника Гурченко демонтували табличку

14:39, 20 липня 2018
Суспільство
438 0
З пам'ятника Гурченко демонтували табличку / фото УНІАН

Про це повідомили очевидці, пише SQ.

За їх словами, її зняли через кілька годин після відкриття пам'ятника.

Нагадаємо, пам'ятник знаменитій актрисі встановили у сквері на вул. Трінклера. Урочисте відкриття відбулося 19 липня. Не обійшлося без казусу. На табличці з прізвищами людей, які сприяли створенню скульптури, було допущено дві помилки.

На табличці з прізвищами людей, які сприяли створенню скульптури, було допущено дві помилки / фото УНІАН

Читайте також"Ну, як зазвичай": у Харкові оконфузилися з табличкою на пам " ятнику Людмилі Гурченко (фото)

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, табличку вже переробили і до вечора встановлять на колишнє місце.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Харків#Людмила Гурченко