У Харкові з пам'ятника Гурченко демонтували табличку

На табличці з прізвищами людей, які сприяли створенню скульптури, було допущено дві помилки.

Зі скульптурної композиції, встановленої харків'янці Людмилі Гурченко, демонтували табличку зі списком прізвищ.

Про це повідомили очевидці, пише SQ.

За їх словами, її зняли через кілька годин після відкриття пам'ятника.

Нагадаємо, пам'ятник знаменитій актрисі встановили у сквері на вул. Трінклера. Урочисте відкриття відбулося 19 липня. Не обійшлося без казусу. На табличці з прізвищами людей, які сприяли створенню скульптури, було допущено дві помилки.

Читайте також"Ну, як зазвичай": у Харкові оконфузилися з табличкою на пам " ятнику Людмилі Гурченко (фото)

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, табличку вже переробили і до вечора встановлять на колишнє місце.