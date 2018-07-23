На виставці у Києво-Печерській лаврі помітили фото Путіна

Більшість скандальних фотографій у Києво-Печерській лаврі встигли прибрати.

У Києво-Печерській лаврі на виставці до Дня хрещення Київської Русі були помічені фотографії з президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Ось що зараз відбувається у Києво-Печерському заповіднику (Лаврі), виставка до Хрещення Русі, в якій пропаганда вбивці та світового терориста Путіна", - пише на своїй сторінці у Facebook член організації "Всеукраїнська люстрація" Олександр Куліковський.

За його словами, він їде до Лаври, щоб розібратися в ситуації. Також він розповів, що викличе поліцію та СБУ.

Пізніше Куликівський зазначив, що до того моменту, як він приїхав, більшість скандальних фотографій встигли прибрати.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі починаються заходи, присвячені 1030-річчю Хрещення Русі.