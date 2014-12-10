Бойовики підірвали залізничний міст біля Донецька

Згідно з повідомленням, залізничники власними силами демонтували пошкоджену ділянку моста і замінили його тимчасовою конструкцією, відновивши можливість руху поїздів.

У прес-службі зазначили, що, за попередніми даними, для капітального ремонту мосту необхідно 3 млн грн.

Згідно з інформацією «Укрзалізниці», з травня поточного року через диверсії і бойові дії на сході України пошкоджено понад 30 мостів і шляхопроводів, орієнтовна вартість їх відновлення - 218 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, збитки від незаконного втручання в роботу «Укрзалізниці» за 11 місяців 2014 року становили 116 млн грн.

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Станом на 17 листопада відомство оцінювало витрати на відновлення 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, в 754,3 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.