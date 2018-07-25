Грузинські рятувальники евакуювали тіло загиблого в горах українського альпініста

Тіло альпініста сьогодні було доставлено в прозектуру міста Кутаїсі.

Грузинські рятувальники на шостий день після початку пошукових робіт зуміли дістатися до тіла українського альпініста, який загинув під час сходження на гору Тетнулди в Сванетії.

Про це повідомляє «Грузія Online» з посиланням на Службу з управління надзвичайними ситуаціями країни.

Тіло альпініста сьогодні було доставлено в прозектуру міста Кутаїсі.

Повідомлення про зникнення двох українських туристів надійшло в Службу 18 липня. У зв'язці з восьми чоловік вони вирішили підкорити гору Тетнулди, однак зірвалися і впали в ущелину. Одного українського туриста вдалося визволити живим. Рятувальники намагалися витягнути і другого, проте із-за різкого погіршення погодних умов зробити це не вдалося.