Одного з лідерів "Автомайдану" Кобу посадили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва взяв під домашній арешт одного з активістів Автомайдану.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

У ВЗГ нагадали, що сьогодні працівники столичної міліції за рішенням Печерського районного суду примусово доставили до судової установи одного з учасників Автомайдану для обрання міри запобіжного заходу у рамках кримінального провадження, розпочатого у вересні поточного року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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«Коли працівники міліції показали фігуранту ухвалу Печерського суду про примусове доставлення його для участі в судовому засіданні, той спробував утекти. Правоохоронці наздогнали чоловіка. Падаючи у сніг, він пошкодив собі ніс», - повідомили у міліції.

При цьому зазначили, що «далі чоловіка доставили до Печерського районного суду, де його оглянули лікарі». Медики констатували, що серйозних пошкоджень немає, тому, порекомендувавши у подальшому звернутися за консультацією до профільного спеціаліста – отоларинголога, дозволили брати участь у процесуальних діях.

«Наразі судове засідання у Печерському райсуді завершилося. Суд обрав для фігуранта міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту», - повідомили у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, одного з учасників Автомайдану примусово доставили до Печерського суду для обрання міри запобіжного заходу.

Водночас, як стало відомо УНІАН, затриманим є один з лідерів Автомайдану Сергій Коба.