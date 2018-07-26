"Криваве" місячне затемнення: чотири знаки зодіаку опиняться в особливій зоні ризику

В особливій зоні ризику, за словами астрологів, опинилися чотири знаки - Тельці, Скорпіони, Леви, Водолії.

Вплив місячне затемнення 27 липня 2018 року матиме на всі без винятку знаки зодіаку.

Але в особливій зоні ризику опинилися Тельці, Леви, Скорпіони і Водолії, передає "Главред".

На Тельців чекають серйозні зміни у сфері роботи і кар'єри – аж до зміни роботи або посади. Зірки радять їм бути більш цілеспрямованими і витривалими.

Скорпіонам варто уважніше стежити за справами сімейними, особистими, тобто всім, що пов'язано з будинком. При цьому їм слід менше уваги звертати на критику.

Зміни в особистому житті астрологи пророкують і Левам: можливо, вони зустрінуть кохання всього свого життя саме в цей день, тож варто уважніше дивитися по сторонах.

Водоліям захочеться змін, причому кардинальних. Однак пам'ятайте, що затемнення – не час починати нові серйозні проекти, краще завершити старі справи.

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А тепер про інші знаки Зодіаку.

Овен. Плани можуть змінитися в будь-який момент, все впаде, як картковий будиночок (або кар'єра Кевіна Спейсі з однойменного серіалу). Всьому виною брак інформації або погана підготовка. Тому планувати справи на період кривавого місячного затемнення 27 липня 2018 варто з особливою ретельністю, а за авантюрні проекти краще не братися.

Близнюки. Головний ворог цього періоду – плітки. Тому варто тримати за зубами свій язик – і уважно слухати, що говорять про тебе, припиняючи будь-які плітки.

Рак. Може загостритися почуття заздрості, а вона – поганий порадник у справах і на самооцінку впливає негативно. Тому варто згадати про власні перемоги життя і зайнятися завершенням своїх проектів, без оглядки на чужі.

Діва. "Навіть якось тягне влаштувати скандал", – ця фраза з радянської комедії стане девізом дня. Однак пам'ятайте, що в місячні затемнення фахівці рекомендують стримувати емоції: не провокувати інших і не піддаватися на провокації самому.

Ваги. У цей період варто особливо чуйно прислухатися до своєї інтуїції – і не боятися невеликих змін.

Стрілець. Представників знаку буде тягнути на "подвиги". А ось завершення старих справ буде сприйматися як рутина, від якої захочеться втекти. Але краще просто зайнятися спортивним бігом – а з новими проектами трохи пригальмувати.

Козеріг. День вдалий у матеріальному плані. Однак пам'ятайте: якщо хтось попросить поділитися багатствами – робити цього не варто, оскільки в місячні затемнення не рекомендується брати в борг і позичати самому.

Риби. Для багатьох цей день стане початком нової смуги в житті, тому до всіх справ у цей період варто ставитися вдумливо і обачно – щоб смуга виявилася "білою".

Раніше астролог Влад Росс прогнозував, що "криваве" місячне затемнення поблизу Марса може спровокувати напружену ситуацію і навіть війну.