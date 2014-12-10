Time визначив топ-10 найкращих знімків, 2 з яких зроблені в Україні (фото)

Як зазначає Еspreso.tv з посиланням на Mainpeople, 2 з 10 кадрів рейтингу зроблені в Україні. Щоправда, приводи, через які ці світлини зроблені, сумнозвісні.

Читайте такожФотографія з Майдану перемогла в конкурсі Czech Press Photo у Празі (фото)

Зокрема в топ-10 увійшла світлина автора Ріса Макдонелла. Він зробив свій знімок 25 січня 2014 року у Києві на Майдані Незалежності. "Удари палицями по металу - єдиний звук, який я можу згадати з тієї суботи на вулиці Грушевського. Все, що ви бачите - результати ночі боротьби напередодні. Температура впала нижче -20 градусів, і зимове світло з дифузією диму, з язиками палаючих шин створили неперевершену атмосферу, яка надовго залишиться в моїй пам'яті. Протести тривали: молоді безстрашні люди наближалися до барикади з перевернутих машин і кидали в міліцію коктейлі Молотова. Їхні дерев'яні щити і світлі накидки виглядали дивно на контрасті з екіпірованими службами порядку. Решта людей - з втомленими очима і обличчями у колотті продовжували монотонно працювати, тягаючи нові шини. Чим більше ти зайнятий, тим тобі тепліше. На цій позиції я зробив кілька знімків, але потім знайшов вдалий ракурс з рамкою з вікна автобуса - в ній чітко видна дистанція, міліція і Київ", - коментує автор.

Також в топ-10 увійшла світлина автора Жерома Сессіні, яку він зробив 17 липня в Торезі. "Ми знаходилися в Донецьку, коли почули, що поруч впав військовий літак. Чим ближче ми під'їжджали, тим очевидніше ставало, що це пасажирський. Коли ми дісталися, мені відкрилася жахлива картина: димлячий величезний шматок в полі оточували уламки і дуже багато мертвих тіл. Сепаратисти охороняли місцевість. Я побачив одну жінку в полі, вона була в кріслі і виглядала так, ніби просто заснула. Я зробив всього кілька кадрів, мені не хотілося підходити ближче. Один з охоронців попросив мене віддати йому карту пам'яті камери, можливо, він думав, що він потрапив в кадр. Я віддав, але потім став на дорогу, коли машина з ним їхала, він віддав мені карту і навіть вибачився", - коментує автор знімка.