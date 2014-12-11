Небесна Сотня поповнилася ще одним героєм

Як повідомили в Ініціативній групі постраждалих на Майдані в фейсбуці, після отриманих поранень Гриценкові зробили першу операцію з видалення частини черепа, пише Новий Час.

На початку березня активіст вирушив у військовий госпіталь в Чехії, де йому замінили втрачену частину черепа спеціальною пластиною.

Після повернення в Україну через місяць Гриценко переніс ще одну операцію, після якої активіста паралізувало.

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Загиблих під час протестів у грудні 2013 - лютому 2014, більшість з яких загинули від куль на вулиці Інститутській, називають Небесна сотня. Масові маніфестації почалися після відмови уряду Миколи Азарова і президента Віктора Януковича від асоціації з Європейським союзом і повороту зовнішньополітичного курсу на Москву. Народне невдоволення почало набирати стрімких обертів після силового розгону мирної демонстрації в ніч на 30 листопада.

Через три місяці протестів, що охопили всю країну, 22 лютого Верховна Рада усунула Віктора Януковича з посади президента, призначивши позачергові вибори глави держави на 25 травня 2014 року.