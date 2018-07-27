Через хресну ходу центр Києва стоїть у заторах

Деякі центральні вулиці перекриті. Водії намагаються об'їхати перекриті ділянки, внаслідок чого центр міста паралізували затори.

Сьогодні у Києві з нагоди 1030 річниці хрещення Русі відбудеться хресна хода. Через це у столиці перекриті деякі центральні вулиці. Водії намагаються об'їхати перекриті ділянки, внаслідок чого центр міста паралізували затори.

Читайте такожХресна хода у Києві: пішоходів на Хрещатику перевіряють металошукачами (фото)

За даними сервісу Google, паралізовано рух на бульварі Лесі Українки від станції метро "Печерська" до Бессарабської площі. Також автомобілі стоять на вулиці Володимирській у районі метро "Золоті ворота".

Величезний затор утворився від Контрактової площі вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької та Набережного шосе до мосту Патона. По самому мосту також паралізовано рух у напрямку центру.

Рух ускладнено також вздовж вулиць Івана Мазепи та Грушевського, від Києво-Печерської Лаври до перетину з вулицею Шовковичною.

Як повідомляв УНІАН, через заходи з відзначення 1030-ї річниці хрещення Русі у Києві перекрили ряд вулиць.