У Греції відомого українського музиканта засудили до 180 років в'язниці

Працедавці змусили українців Литвинчука та Шваюка перевозити на яхті мігрантів - тепер їх засудили до 180 років в'язниці.

У Греції суд засудив до 180 років в'язниці музиканта івано-франківського гурту "Перкалаба" Сергія Шваюка та його друга Петра Литвинчука. Суд над українцями відбувся 20 липня, обох визнали винними у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це пише Слідство.Інфо. Як повідомила перекладачка прокуратури міста Пірей Лідія Костів, українців звинуватили одразу за кількома статтями: незаконний перетин кордонів країни Європейського союзу, створення небезпеки для життя людей через перезавантаження яхти і відсутності рятувальних засобів. Також при затриманні у Шваюка та Литвинчука не було документів на керування яхтою.

Читайте такожУкраїнський моряк Новічков в іранській в'язниці оголосив голодування

Грецький адвокат українців Захаріяс Кессес пояснив, що такі великі терміни зумовлені особливостями грецького законодавства. За його словами, окрім Сергія і Петра на яхті були ще 63 нелегальних мігранти.

“При оголошенні вироку за кожного нелегального мігранта можуть додавати 10-15 років. Першопочатково їм загрожувало 630 років за гратами”, – сказав адвокат.

Рідні моряків кажуть, що чоловіки примусово опинилися у цій ситуації і не мали наміру вчиняти злочин. За словами матері Петра Литвинчука, вони поїхали працювати до Туреччини, де їм запропонували бути помічниками капітана на прогулянковій яхті. Але, уже у Туреччині, працедавці змусили українців перевозити на яхті мігрантів. Невідомі озброєні люди навіть погрожували Литвинчуку і Шваюку фізичною розправою.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, зараз у грецьких тюрмах перебуває близько 150 українців, засуджених за схожими обвинуваченнями. Деякі їхні вироки сягають більш ніж 600 років. За словами рідних та адвокатів, більшість засуджених вчиняли злочин не свідомо або під примусом.