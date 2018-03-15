МЗС очікує на повернення з Греції 26 українців – членів екіпажів іноземних заарештованих суден

Йдеться про 17 українців з судна Mekong Spirit, 7 українців з судна RS397 та 2 українців з судна Andromeda.

Міністерство закордонних справ очікує на повернення на Батьківщину 26 українців - членів екіпажів заарештованих у Греції трьох різних іноземних суден.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник директора Департаменту консульської служби МЗС – начальник Управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

За його словами, передусім ідеться про іноземні судна Mekong Spirit, RS397 та Andromeda.

Власником Mekong Spirit є швейцарська компанія. Це судно було затримане 25 травня 2017 року за підозрою у перевезенні сумнівних, неперевірених та остаточно непідверджених документально речовин. "Мова йде про вибухові речовини", - сказав Кирилич. "І на цьому судні членами екіпажів є 17 громадян України. Отже, капітан цього судна, громадянин України, і 16 членів екіпажу", - додав він.

"На сьогоднішній день триває слідство у справі судна Mekong Spirit. Воно перебуває зараз неподалік Афін. Вантаж розвантажений у Салоніках. Члени екіпажу - 16 громадян України - перебувають на судні, а 17-й українець - капітан судна - перебуває в одному з помешкань Афін", - сказав Кирилич. Судновласник винайняв капітану помешкання в Афінах, і тому той проживає за межами судна.

"Члени екіпажу судна Mekong Spirit не є заарештовані. Вони не є затримані. Вони двічі давали свідчення слідчим у справі цього вантажу, який, власне, перебував на судні. Вони мають абсолютно повне право бути вільними, проживати у вибраному, у визначеному для них місці в межах Греції", - сказав Кирилич. Проте, зауважив він, українці не мають права залишити територію Греції і повернутися додому. Як повідомив Кирилич, він відвідав членів екіпажу цього судна.

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Судно RS397, за словами представника МЗС, було затримано у листопаді 2016 року. "На судні перебуває 7 членів екіпажу - громадян України. Власне, вони перебувають на судні", - сказав Кирилич. За його словами, судно в незадовільному технічному стані.

Як сказав Кирилич, він особисто відвідував українців на цьому судні під час візиту до Греції. "Члени екіпажу не є затриманими, не є заарештованими. Вони перебувають на судні в очікуванні завершення слідчих дій та ухвалення судом фінального рішення у справі перевезення вантажу", - повідомив Кирилич і додав, що українці мають право виходити в місту, в порту якого стоїть це судно.

"У них вилучені паспортні документи, що не дає їм можливості залишити територію Греції. Вони користуються спеціальними дозвільними документами, які надають право і можливість виходити в місто", - заявив Кирилич.

Говорячи про Andromeda, дипломат повідомив, що це судно затримали 6 січня 2018 року. "На ньому є два громадянина України - капітан і старший помічник капітана. На цьому етапі тривають слідчі дії у справі судна і, власне, причин, обставин та передумов його затримання", - повідомив Кирилич.

Українці перебувають у місті Пірей. "Вони утримуються в одному із закладів тримання на етапі досудового слідства. Тривають слідчі дії", - сказав Кирилич.

Він також повідомив, що під час відрядження до Греції зустрівся з представниками грецької влади та компетентних органів, зокрема з представниками МЗС, Мін'юсту, генеральним прокурором Греції при Верховному суді, з прокурором Афін. "Ці зустрічі, ці розмови, ці бесіди дають підстави вважати, що грецьке правосуддя розуміє природу проблеми", - наголосив Кирилич.

"Що стосується, власне, першої частини цієї категорії громадян, які затримані й утримуються як члени екіпажів іноземних суден, то я маю повідомити, що ключовим нашим зверненням до грецької сторони є ухвалити фінальні рішення і надати можливість громадянам України - членам цих екіпажів суден повернутися до України", - наголосив Кирилич.

Він заявив, що генеральний прокурор Греції при Верховному суді "була абсолютно однозначною і переконливою, що рішення не забаряться, рішення будуть швидкими". "Вона підкреслювала, що члени екіпажів не є затриманими, не є заарештованими. Отже, ухваливши рішення щодо самого вантажу і суден, члени екіпажів зможуть повернутись до України", - сказав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 березня у Греції утримуються 148 громадян України. 105 з них засуджені до різних термінів відбування покарання, щодо 43 тривають слідчі дії. За словами Кирилича, у Греції перебувають дві групи затриманих або засуджених громадян України: члени екіпажів заарештованих іноземних суден та члени екіпажів суден з перевезення нелегальних мігрантів.