Померла монахиня, яка врятувала Патріарха Філарета від замаху

Сьогодні патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолить заупокійну Божественну літургію та чин відспівування.

Економ Патріархії монахиня Варвара, яка завадила вчинити замах на Патріарха Київського Філарета, померла від хвороби на 91 році життя.

Читайте такожЄпископа УПЦ КП позбавили сану за "замах на вбивство" патріарха Філарета

Про це повідомив прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря. "29 липня 2018 року зранку після тривалої важкої хвороби на 91-му році життя упокоїлася ігуменя Варвара (у миру – Віра Сергіївна Бороніна), в минулому – насельниця Кременецького і Корецького монастирів, економ Українського екзархату та Київської Патріархії", - написав він у соцмережі.

Зранку 30 липня, о 9 годині, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолить заупокійну Божественну літургію та чин відспівування.

Поховання відбудеться на чернечому кладовищі біля Свято-Миколаївського храму в селі Мощун Києво-Святошинського району Київської області.

Як повідомляв УНІАН, заштатний єпископ Української православної церкви Київського патріархату Севастіан (в миру Возняк Михайло Ярославович) готувався до вчинення замаху на Патріарха Київського Філарета.

25 травня він разом зі своїм сином ввечері у не прийомний час в світському одязі увійшов до резиденції Патріарха Філарета та мав намір потрапити до його особистих покоїв.

Почувши, що хтось пройшов коридором, з дверей кухні вийшла економ Патріархії монахиня Варвара, на яку вказаний єпископ Севастіан (Возняк) відразу напав, спрямувавши їй в обличчя сльозогінний газ із заздалегідь приготовленого балончика.

"Слідством, проведеним правоохоронними органами, встановлено обставини, які дають підставу стверджувати обдуманість вказаних злочинних дій та завчасне приготування до них", - зазначили в УПЦ КП.

На засіданні Священного Синоду ухвалили вважати такі дії замахом на Філарета.