В УПЦ КП спростували смерть монахині Варвари, яка врятувала Філарета

Прес-секретар УПЦ КП підкреслив, що померла ігуменя Варвара і монахиня Варвара - це дві різні особи, хоча у них і однакове ім'я.

Прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря спростував інформацію про смерть монахині Варвари, яка врятувала Патріарха Філарета від замаху.

Читайте такожЄпископа УПЦ КП позбавили сану за "замах на вбивство" патріарха Філарета

Про це він повідомив у себе на сторінці у Facebook. «Через засоби масової інформації шириться повідомлення «Померла монахиня, яка врятувала Патріарха Філарета від замаху», яке не відповідає дійсності і є плодом фантазії журналіста однієї з українських новинних агенцій, де воно вчора було вперше опубліковане. У зв'язку з тим, що повідомлення й далі поширюється з посиланням на мою сторінку в Фейсбук, хочу звернути увагу шановних журналістів на те, що на самій сторінці жодним словом не було сказано про те, що спочила колишній економ Патріархії ігуменя Варвара (Бороніна) та нинішній економ монахиня Варвара, яка 25 травня цього року постраждала внаслідок нападу на неї Возняка М. Я. (колишнього єпископа Севастіана) - це одна й та сама особа», - зазначив Євстратій Зоря.

Прес-секретар УПЦ КП підкреслив, що померла ігуменя Варвара і монахиня Варвара - це дві різні особи, хоча у них і однакове ім'я, але одна раніше, а інша зараз виконують один і той самий послух - економа Патріархії. «Монахиня Варвара жива і здорова, виконує свої обов'язки", - зазначив Зоря.

Як повідомляв УНІАН, заштатний єпископ Української православної церкви Київського патріархату Севастіан (в миру Возняк Михайло Ярославович) готувався до вчинення замаху на Патріарха Київського Філарета.

25 травня він разом зі своїм сином ввечері у не прийомний час в світському одязі увійшов до резиденції Патріарха Філарета та мав намір потрапити до його особистих покоїв.

Почувши, що хтось пройшов коридором, з дверей кухні вийшла економ Патріархії монахиня Варвара, на яку вказаний єпископ Севастіан (Возняк) відразу напав, спрямувавши їй в обличчя сльозогінний газ із заздалегідь приготовленого балончика.

"Слідством, проведеним правоохоронними органами, встановлено обставини, які дають підставу стверджувати обдуманість вказаних злочинних дій та завчасне приготування до них", - зазначили в УПЦ КП.

На засіданні Священного Синоду ухвалили вважати такі дії замахом на Філарета.