Україна випередила Росію у рейтингу паспортів по безвізу (інфографіка)

Громадяни України можуть відвідати без візи 128 країн світу.

На сьогоднішній день громадяни України можуть відвідати без візи 128 країн світу, громадяни Росії - 118.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Так, список країн, у які українці можуть їздити без віз, суттєво розширився після запровадження в червні минулого року безвізового режиму з ЄС. Тепер громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть подорожувати без візи у 26 з 28 країн Євросоюзу. Для в'їзду у Великобританію та Ірландію їм потрібно оформляти візу.

Наголошується, що найбільш вигідними на пострадянському просторі паспортами для подорожей по світу мають громадяни Латвії та Литви, які мають безвізовий режим з 179 країнами. Естонія відстає всього на одну країну: її громадяни можуть подорожувати без візи у 178 країн.

За даними асоціації, з 15 колишніх союзних республік найбільш невигідні паспорти у громадян Узбекистану, Таджикистану і Туркменії. Їм потрібна віза для поїздки в більшість країн світу. Безвізовий режим для них діє лише з 59, 58 та 53 державами відповідно.

Як повідомляв УНІАН, за рік дії безвізового режиму українці на 2,3 млн разів більше перетнули кордон країн Європейського союзу, ніж роком раніше.