Україна випередила Росію у рейтингу паспортів по безвізу (інфографіка)

12:55, 30 липня 2018
Суспільство
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Україна попереду Росії за кількістю безвізових країн / фото УНІАН

Про це повідомляє DW з посиланням на дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Так, список країн, у які українці можуть їздити без віз, суттєво розширився після запровадження в червні минулого року безвізового режиму з ЄС. Тепер громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть подорожувати без візи у 26 з 28 країн Євросоюзу. Для в'їзду у Великобританію та Ірландію їм потрібно оформляти візу.

Кращі паспорта на пострадянському просторі

Наголошується, що найбільш вигідними на пострадянському просторі паспортами для подорожей по світу мають громадяни Латвії та Литви, які мають безвізовий режим з 179 країнами. Естонія відстає всього на одну країну: її громадяни можуть подорожувати без візи у 178 країн.

Безвізові країни для України

За даними асоціації, з 15 колишніх союзних республік найбільш невигідні паспорти у громадян Узбекистану, Таджикистану і Туркменії. Їм потрібна віза для поїздки в більшість країн світу. Безвізовий режим для них діє лише з 59, 58 та 53 державами відповідно.

Безвізові країни для РФ

Як повідомляв УНІАН, за рік дії безвізового режиму українці на 2,3 млн разів більше перетнули кордон країн Європейського союзу, ніж роком раніше.

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Теги: #безвіз для України#біометричний паспорт#безвізовий режим для України