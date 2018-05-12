За місяць до річниці: безвізом із ЄС скористалися півмільйона українців

Безвізовий режим з країнами Євросоюзу набув чинності з 11 червня 2017 року.

Із червня 2017 року безвізовим режимом із Європейським союзом скористалися півмільйона українців.

Про це 12 травня повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Безвізовим режимом з країнами Європейського союзу, починаючи з червня 2017 року, уже скористалися півмільйона українців», – написав президент.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування).

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Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.