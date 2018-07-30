Україну з кінця березня покинули 377 тисяч мігрантів – Ukrainianpeopleleaks

До речі, в цьому році загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена в консенсус-прогноз МЕРТ.

З України з 20 березня виїхало понад 377,9 тис. трудових мігрантів. Кожну хвилину їх число збільшується на 2 людини.

Про це йдеться на сайті ukrainianpeopleleaks.com, який у режимі онлайн підраховує кількість залишили Україну громадян. Автор ідеї створення платформи невідомий. Назва сайту співзвучна з WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка оприлюднює секретну інформацію з анонімних джерел.

Ukrainianpeopleleaks показує, скільки українців щохвилини залишає країну. Для підрахунку статистики використовували дані, які озвучив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, щомісяця з країни на заробітки їдуть 100 тис. осіб. За даними Міністерства соціальної політики, так чи інакше проблема трудової міграції торкнулася вже 9 млн осіб (у тому числі сім'ї українців, що покинули країну).

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До речі, в цьому році загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена в консенсус-прогноз МЕРТ. Вже зараз у більшості лікарень – дефіцит молодшого медичного персоналу. Крім цього, роботодавці скаржаться на брак робочих кадрів. У Національному банку також зазначають: серед основних загроз для України – трудова міграція.