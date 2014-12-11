Військові заявляють, що потік волонтерської допомоги в зону АТО скоротився на 70%

За оцінками тиловиків 12-го батальйону територіальної оборони Києва, потік волонтерської допомоги скоротився на 70%.

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав виконуючий обов’язки заступника командира 2-ї роти 12-го батальйону територіальної оборони Києва Володимир Кухар.

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«За оцінками наших тиловиків 12 батальйону, потік волонтерської допомоги скоротився відсотків на 70. Я в другій роті не можу підтвердити, бо ми працюємо вже за перевіреними зв’язками і там немає драматичного падіння, але дуже поганий вплив на ситуацію з допомогою армії вчинив факт проведення парламентських виборів. Це відволікло увагу людей», - сказав він.

І другий фактор, за його словами, це – перемир’я.

«Тому є скорочення волонтерської допомоги і це дуже насторожує, бо можливості Міністерства оборони або скорочуються, або ніколи не були великими», - підкреслив Кухар.