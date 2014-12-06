Волонтери доставлять українським бійцям на Донбас автомобіль-лазню
Між блокпостами українських військових на Донбасі незабаром почне курсувати автомобіль, в якому будуть лазня, пральня і душова.
Про це в ефірі "5 каналу" повідомив лікар волонтерської групи "Екстрена медична служба "Хотабич" Ілля Лисенко, пише Gazeta.ua.
Лисенко, зокрема, зазначив, що наразі готується до відправлення на фронт спеціалізований автомобіль санітарної обробки, в якому будуть лазня, пральня і душова.
"Він необхідний для того, щоб можна було курсувати між блокпостами і допомагати нашим бійцям бути охайними, чистими і з хорошим ароматом", — наголосив лікар.
За словами волонтера, у службі, крім того, є ще чотири автомобілі швидкої допомоги.
Лисенко пояснив, що група утворилася заради того, щоб максимально швидко доставляти поранених бійців до найближчих лікарень.
"В умовах військових дій цивільні лікарі відіграють одну з головних ролей у спасінні наших військових, адже з блокпостів чи з передової в першу чергу поранені доставляються саме до нас", — зазначив волонтер.
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Нагадаємо, Організація об'єднаних націй (ООН) закликала владу України переглянути чинний закон про волонтерську діяльність. Про це на прес-конференції повідомив координатор системи ООН Ніл Уокер.
"Я б хотів закликати нову Верховну Раду проаналізувати і переглянути закон про волонтерство для того, щоб нормативно-правова база сприяла роботі українських волонтерів", — сказав він.