Арнольд Шварценеггер прилетить до Києва

Протягом наступних двох місяців Кіноактор приїде до Києва.

Кіноактор і екс-губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер приїде до Києва.

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Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає ТСН.

"Я позавчора (30 липня – ред.) розмовляв по Skype зі Шварценеггером. У нього був день народження. Я його привітав. Він мені сказав, що протягом наступних двох місяців він приїде до Києва. Я його запросив. Це дійсно зірка світова, колишній губернатор штату Каліфорнія. Переконаний, що він і поради дасть, і зможе ознайомитися з одним із найкрасивіших міст світу", - сказав він.

Ранее сообщалось, что в Киеве побывал Элтон Джон.