Херсонській активістці Гандзюк, що постраждала від нападу, надали держохорону – юрист

21:54, 01 серпня 2018
Суспільство
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Катерину Гандзюк охороняє поліція / facebook.com/uakateryna

Про це у Facebook повідомив юрист Маси Найєм.

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«Поліція задовольнила клопотання адвоката Катерини Гандзюк про надання держохорони. На даний момент їй надали таку охорону», – зазначив він.

Раніше Гандзюк доправили до Київського опікового центру. За словами чергового лікаря, її стан стабільно-важкий.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стався напад на радника міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано в обласну лікарню. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Напад на співробітницю міськради Херсона поліція кваліфікувала як замах на вбивство. Справа перебуває на особистому контролі генерального прокурора України Юрія Луценка.

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Теги: #напад#Катерина Гандзюк