Херсонській активістці Гандзюк, що постраждала від нападу, надали держохорону – юрист
Радниці мера Херсона, активістці Катерині Гандзюк, яка отримала хімічні опіки після нападу, надали державну охорону.
Про це у Facebook повідомив юрист Маси Найєм.
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«Поліція задовольнила клопотання адвоката Катерини Гандзюк про надання держохорони. На даний момент їй надали таку охорону», – зазначив він.
Раніше Гандзюк доправили до Київського опікового центру. За словами чергового лікаря, її стан стабільно-важкий.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня стався напад на радника міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано в обласну лікарню. Її стан лікарі оцінюють як важкий.
Напад на співробітницю міськради Херсона поліція кваліфікувала як замах на вбивство. Справа перебуває на особистому контролі генерального прокурора України Юрія Луценка.