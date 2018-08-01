Херсонську активістку Гандзюк привезли до Київського опікового центру: її стан стабільно-тяжкий

Напад на активістку та співробітницю міськради Херсона поліція кваліфікувала як замах на вбивство.

В.о. керуючого справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк, яка зазнала хімічних опіків після нападу, привезли до Київського опікового центру.

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Про це повідомили в ефірі "112 Україна".

За словами чергового лікаря, її стан стабільно-тяжкий.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла госпіталізували до обласної лікарні. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Напад на співробітницю міськради Херсона поліція кваліфікувала як замах на вбивство.

Справа перебуває на особистому контролі генерального прокурора України Юрія Луценка.