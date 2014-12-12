Бойовики відбирають у жителів Донбасу свиней і грабують погреби

Про це вони написали у листі солдатам в сусідньому селі Кримському, повідомляють у соцмережах.

«Ми, мешканці села Сокільники звертаємося до вас за допомогою. Так звані «захисники» грабують, свиней вирізали ще на другий день після бомбардування по всьому селу, погреби повычищали, вивозять корів, телят, птицю, що цінне в будинку було! Люди готові і в погребах зимувати, аби вдома», - написали жителі села в листі українським солдатам.

Читайте такожЗ фронтових селищ на Луганщині виїхали ще 3 групи дітей

Вони також додали, що не підписалися тому, що бояться бойовиків.