Савченко не пропонувала піти на угоду зі слідством - Луценко

Як зазначив генпрокурор, наразі у Надії Савченко "процвітає епістолярний жанр у спілкуванні з главами закордонних держав".

Під час досудового розслідування народний депутат України Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці держперевороту та терактів, не зверталась з пропозицією піти на угоду зі слідством.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу на полігоні «Альфа» у Київській області, під час якого демонструвалася зброя, якою, як встановило слідство, Савченко та Рубан планували здійснити теракт.

«Надія Савченко на цей момент ні особисто, ні через свій захист з такою пропозицію не зверталась. У неї поки що процвітає епістолярний жанр у спілкуванні з главами закордонних держав», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

1 серпня адвокат Рубана Валентин Рибін заявив, що слідству пропонували укласти угоду про визнання вини їхнім підзахисним. "Мій клієнт був готовий укласти угоду про визнання вини. Таку заяву ми зробили, але слідство вирішило її проігнорувати", - сказав Рибін. За його словами, метою угоди було здійснити обмін Рубана на двох українських полонених, які перебувають в полоні в ОРДЛО ще з 2014 року.

2 серпня Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.