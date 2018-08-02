Магнітні бурі у серпні 2018: як рятуватися та кому поберегтися (відео)
Почнуться вони 6 серпня та з перервами триватимуть до 29 серпня.
Під час магнітних бур у чутливих людей можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Найбільш небезпечні магнітні метеоудари для людей похилого віку та малечі, а також тих, хто страждає від гіпертонії, хвороб серця та ендокринних порушень. У метеозалежних з'являється головний біль, запаморочення, проблеми з тиском, серцем і сном.
Повністю уникнути впливу метеоудару неможливо. Поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування. Дієтологи радять їсти овочеві салати і пити побільше води. Також необхідно відмовитися від алкоголю, менше вживати каву. Жирна їжа та солодощі теж можуть лише посилити нездужання, особливо у людей із зайвою вагою. Почуватися краще допоможе повноцінний сон, не менше 7-8 годин поспіль, а також спокійний емоційний та фізичний стан, слід більше відпочивати і бути спокійними.
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Коли очікуються магнітні бурі у серпні:
6-7 серпня - люди відчуватимуть слабкість та страждатимуть через перепади настрою;
12-13 серпня - збурення малої сили;
17-21 серпня – очікуються найбільш серйозні метеоудари: можливі проблеми зі здоров'ям, збої в роботі трансляцій та мобільного зв'язку;
20 серпня – пік магнітних бур, вони досягнуть рівня G1;
29 серпня - середня за потужністю буря.