Магнітні бурі у серпні 2018: як рятуватися та кому поберегтися (відео)

У серпні Землю накриють потужні магнітні бурі.

Почнуться вони 6 серпня та з перервами триватимуть до 29 серпня.

Під час магнітних бур у чутливих людей можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Найбільш небезпечні магнітні метеоудари для людей похилого віку та малечі, а також тих, хто страждає від гіпертонії, хвороб серця та ендокринних порушень. У метеозалежних з'являється головний біль, запаморочення, проблеми з тиском, серцем і сном.

Повністю уникнути впливу метеоудару неможливо. Поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування. Дієтологи радять їсти овочеві салати і пити побільше води. Також необхідно відмовитися від алкоголю, менше вживати каву. Жирна їжа та солодощі теж можуть лише посилити нездужання, особливо у людей із зайвою вагою. Почуватися краще допоможе повноцінний сон, не менше 7-8 годин поспіль, а також спокійний емоційний та фізичний стан, слід більше відпочивати і бути спокійними.

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Коли очікуються магнітні бурі у серпні:

6-7 серпня - люди відчуватимуть слабкість та страждатимуть через перепади настрою;

12-13 серпня - збурення малої сили;

17-21 серпня – очікуються найбільш серйозні метеоудари: можливі проблеми зі здоров'ям, збої в роботі трансляцій та мобільного зв'язку;

20 серпня – пік магнітних бур, вони досягнуть рівня G1;

29 серпня - середня за потужністю буря.