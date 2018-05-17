На Україну насувається потужний геомагнітний шторм

Його пік припаде на 1 та 2 червня, а "шлейф" бурі буде тягнутися ще протягом трьох днів.

На Землю насувається потужний геомагнітний шторм.

Його пік припаде на 1 та 2 червня, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

В цей раз буря підніметься до рівня G2 і її "шлейф" триватиме впродовж трьох днів.

Як відомо, геомагнітна буря — обурення геомагнітного поля тривалістю від декількох годин до декількох діб. Геомагнітні бурі є одним з найважливіших елементів космічної погоди і впливають на багато сфер діяльності людини.

За словами лікарів, у дні магнітних бур метеозалежні люди можуть відчути нездужання: головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість або повну апатію.

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Намагайтеся уникати сварок і конфліктів. Постарайтеся провести більше часу на свіжому повітрі і менше під замком. Будь-які важкі фізичні навантаження рекомендується відкласти на інший період.

Пийте більше чистої води і утримайтеся від прийому алкоголю.