Sport Life Поділ введений в експлуатацію!

У прес-турі взяли участь провідні телеканали країни: СТБ, 5 канал, Новий канал, 1+1, ТРК Україна, Інтер, 24 канал, ICTV та телеканал Business.

У ході прес-туру керівництвом був відзначений той факт, що ніякі економічні та політичні негаразди не впливають на хід розвитку мережі Sport Life.

«Наші американські інвестори з самого спочатку затвердили інвестиційний проект на будівництво 60 фітнес-клубів. Саме ця кількість спорткомплексів є оптимальною для покриття всієї території України», - зазначив Дмитро Єкимов, засновник групи компаній «Sport Life». Sport Life на Подолі - це 38-й клуб у мережі та 8-й клуб у цьому році.

Дмитро Єкимов розповів про «фішки» нового клубу - простору аквазону з вишкою для стрибків у воду та зоною сухого плавання. Також у клубі для всієї родини розмістивсь величезний тренажерний зал, дитяча фітнес-академія та банний лаунж з унікальними японськими лазнями. «Криза - це той час, коли люди вкладають у себе, у своє здоров'я. Ми намагаємось допомогти усім стати красивішими та здоровішими, тому будівництво нових клубів - просто необхідний крок».

У черговий раз Україну відвідав Роб Мазрі, президент корпорації «Emergin Ventures Inc.». Перший раз у цьому році Роб Мазрі прилітав у квітні, за цей час у мережі Sport Life з'явилось 4 нові клуби. Під час прес-туру Роб приємно здивувався побаченому: настільки якісний об'єкт відкрили у такий складний час. Він навіть поділився секретом, що в Україні фітнес-клуби краще, ніж в Америці. І це стосується, як інтер'єру та обладнання, так і цінової політики. «Україна володіє великим потенціалом у розвитку спортивної індустрії. Незважаючи на кризу, ми ні в якому разі не змінюємо своїх інвестиційних планів», - зазначив Роб Мазрі. За словами представника інвесторів Sport Life в Україні, до кінця 2015 року планується збільшення кількості робочих клубів в півтора рази, мінімум 300 тисяч українців зможуть займатися фітнесом.

Мережа Sport Life оперує фітнес-клуби у всіх містах України з населенням понад 300 000 осіб. На сьогодні Sport Life - це 38 діючих клубів мережі, 14 з яких знаходяться в регіонах.