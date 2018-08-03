Росіянина-вбивцю українця в Туреччині тримають під вартою – МЗС
16:51, 03 серпня 2018Суспільство
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Турецькі правоохоронні органи проводять слідчі дії.
Наразі тривають слідчі дії щодо росіянина / фото star.com.tr
Туриста з Російської Федерації, який на відпочинку в Туреччині до смерті побив українського туриста, тримають під вартою.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.
«Прокуратура Туреччини відповіла на запит посольства України в Туреччині, що тривають слідчі дії, і підозрювана особа утримується у закладі тримання під вартою», - сказав Кирилич.
Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Туреччині помер українець Андрій Сова, якого під час відпочинку жорстоко побив турист з Росії. До цього Сова протягом тижня перебував у комі в одній з місцевих лікарень.
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