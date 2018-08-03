У бердянському суді озвучили основну версію вбивства "Сармата" (відео)

Сьогодні суд Бердянська заарештував чотирьох підозрюваних - Артема Матюшина, Олександра Обухова, Миколу Ломаку та Максима Владимиренкова строком на 60 діб без права внесення застави.

Під час обрання запобіжного заходу для одного з головних підозрюваних у справі про вбивство ветерана АТО Віталія Онишка було озвучено основну версія досудового слідства.

Як повідомляє місцеве видання pro.berdyansk.biz, поліція та прокуратура вважають, що Віталія Олешка вбили на ґрунті особистих неприязних відносин у зв'язку з наявними протиріччями у підприємницькій діяльності.

«Зараз підозри вказують на те, що мотив – це підприємницька діяльність, але на даний момент слідчі дії тривають, допитуються всі очевидці і мотив може бути додатково встановлено», – сказав слідчий поліції Олексій Мартем’янов.

Відео: "ТРК ЮГ"

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці на подвір‘ї його будинку-готелю 31 липня.

Читайте такожОдин з підозрюваних заявив, що "купував молочний коктейль" в момент вбивства "Сармата" і не знав про злочин

Того ж дня поліцейські затримали чотирьох колишніх учасників АТО за підозрою у вбивстві, а також місцевого жителя, який надав їм автомобіль «Таврія», згодом залишений убивцею активіста. Поліція відпрацьовує кілька версій убивства, в тому числі з політичних мотивів, на побутовому ґрунті або ж через бізнес-конфлікт.

Сьогодні суд Бердянська заарештував чотирьох підозрюваних - Артема Матюшина, Олександра Обухова, Миколу Ломаку та Максима Владимиренкова строком на 60 діб без права внесення застави. За словами свідків, саме Матюшин стріляв з рушниці в Олешка.