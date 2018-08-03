Вбивство "Сармата" у Бердянську: суд заарештував останнього підозрюваного

Максим Владимиренков перебуватиме в запорізькому СІЗО до 29 вересня. За словами слідчого, у поліцейських є неспростовні докази того, що Владимиренков причетний до вбивства.

Сьогодні, 3 серпня, в Бердянському міському суді (Запорізька область) відбувається засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві активіста, ветерана АТО з позивним «Сармат» Віталія Олешка.

Як передає кореспондент УНІАН, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави Максиму Владимиренкову - четвертому з чотирьох затриманих підозрюваних.

За словами слідчого, у поліцейських є неспростовні докази того, що Владимиренков причетний до вбивства Олешка - він разом з іншим підозрюваним Олександром Обуховим перебував в автомобілі «Мазда-6», на якому пізніше зникли злочинці.

Читайте такожУ Бердянську попрощалися із розстріляним ветераном АТО "Сарматом" (фоторепортаж)

Владимиренков перебуватиме в запорізькому СІЗО до 29 вересня.

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці на подвір‘ї його будинку-готелю 31 липня.

Цього ж дня поліцейські затримали 4-х колишніх учасників АТО за підозрою у вбивстві, а також місцевого жителя, який надав їм автомобіль «Таврія», згодом залишений убивцею активіста. Поліція відпрацьовує кілька версій убивства, в тому числі з політичних мотивів, на побутовому ґрунті або ж через бізнес-конфлікт.

Раніше сьогодні суд Бердянська заарештував трьох підозрюваних - Артема Матюшина, Олександра Обухова і Миколу Ломаку строком на 60 діб без права внесення застави. За словами свідків, саме Матюшин стріляв з рушниці в Олешка.

Під час судового засідання Обухов заявив, що в момент скоєння вбивства він перебував не в тому місці, яке вказують свідки, а про те, що його супутники вчинили злочин, нібито не знав.