На Донбасі спецпризначенці РФ намагаються утихомирити донських козачків

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашківський.

Дмитрашківський, зокрема, зазначив, що є інформація про те, що на території ЛНР і ДНР зараз назріває конфлікт.

"З'явилися навіть спецназівці з Росії, які наводять порядок і розбираються із знахабнілими козачками", — розповів силовик.

За його словами, місцеві жителі масово скаржаться на діяльність останніх.

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"Те, що вони зараз витворяють у населених пунктах — забирають у людей і худобу, і їжу. Мирні жителі телефонують і просять звільнити їх від них. А ті передають людям, що гуманітарний конвой, який надходить з РФ — для них, що люди можуть вибиратися, виїжджати, їм ніхто з гуманітарного конвою їжі не дасть", — сказав Дмитрашківський.

Також прес-офіцер АТО повідомив, що вчора з боку бойовиків були застосовані установки "Град", але їхній вогонь був не таким щільним, як раніше.