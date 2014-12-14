У центрі Донецька встановили ялинку

Як відзначає "Сегодня", встановлена ялинка дуже сильно нагадує минулорічну, не тільки за формою, а й за дизайном не до кінця розвішаних гірлянд.

У соціальних мережах жартують над одним з лідерів самопроголошеної "ДНР" Павлом Губарєвим, який, як відомо, до недавнього часу вів дитячі ранки в костюмі Діда Мороза.

Читайте такожВатажок бойовиків "ДНР" Губарєв повернувся в Донецьк - ЗМІ

"Вгадайте, хто буде вести хоровод навколо головної ялинки "ДНР"? - задається питанням донеччанка Світлана, і сама відповідає: - Звичайно ж Губарєв! По-перше, він має досвід, а по-друге - влітку такі "хороводи" на площі водив, що досі не можемо отямитися!"