У центрі Донецька встановили ялинку
12:14, 14 грудня 2014Суспільство
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На центральній площі Донецька з'явилася новорічна ялинка. Комунальники міста звели новорічну ялинку на площу ім. Леніна.
У Донецьку готуються до свят / А. Уманець
Як відзначає "Сегодня", встановлена ялинка дуже сильно нагадує минулорічну, не тільки за формою, а й за дизайном не до кінця розвішаних гірлянд.
У соціальних мережах жартують над одним з лідерів самопроголошеної "ДНР" Павлом Губарєвим, який, як відомо, до недавнього часу вів дитячі ранки в костюмі Діда Мороза.
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"Вгадайте, хто буде вести хоровод навколо головної ялинки "ДНР"? - задається питанням донеччанка Світлана, і сама відповідає: - Звичайно ж Губарєв! По-перше, він має досвід, а по-друге - влітку такі "хороводи" на площі водив, що досі не можемо отямитися!"
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