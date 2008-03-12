У Криму мати підпалила 19-річного сина: опіки 80%

В одному з населених пунктів Білогорського району в Криму мати спалила свого сина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, це відбулося вночі 10 березня. Жінка, яка перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері, вирішила поквитатися зі своїм сином. Місцеві жителі кажуть, що причиною трагедії могла стати сварка, яка виникла увечері між матір`ю і сином. Підкравшись серед ночі до сплячого 19-річного хлопця, вона облила його бензином і підпалила, водночас частина бензину потрапила і на матір.

«Спалахнули обидвоє одночасно. Крики охопленого полум`ям хлопця розбудили сусідів. Знаючи про пристрасть сусідки до піроманії, вони побігли в будинок. Загасивши підручними засобами постільну білизну та хлопця, терміново викликали невідкладну допомогу», - повідомили в прес-службі.

З опіками 80% тіла потерпілого доставили в опікове відділення Білогорської лікарні. Стан хлопця вкрай важкий. Поряд з ним, у сусідній палаті, лежить і його мати. У неї незначні опіки рук і обличчя.