До України прибув Вифлеємський вогонь миру

Першими вогонь отримають київські дитячі, військові госпіталі, реабілітаційні центри для дітей з інвалідністю, передає ТСН.

20 грудня символічний вогонь отримують скаути із усіх регіонів України, а також їх колеги з Білорусі, Німеччини та Російської Федерації, які візьмуть участь у параді помічників Святого Миколая у Києві.

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Вифлеємський вогонь миру щорічно запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі австрійські скаути транспортують його літаком до Австрії.