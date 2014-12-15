До України прибув Вифлеємський вогонь миру
03:41, 15 грудня 2014Суспільство
2 0
Українські скаути привезли в Київ з Відня символічний вогонь "Світло миру з Вифлеєму" в рамках міжнародної естафети "Поділися щастям заради миру".
До України прибув Вифлеємський вогонь миру / ТСН
Першими вогонь отримають київські дитячі, військові госпіталі, реабілітаційні центри для дітей з інвалідністю, передає ТСН.
20 грудня символічний вогонь отримують скаути із усіх регіонів України, а також їх колеги з Білорусі, Німеччини та Російської Федерації, які візьмуть участь у параді помічників Святого Миколая у Києві.
Читайте такожНа Різдво в Києві планують встановити рекорд з наймасовішого виконання колядки
Вифлеємський вогонь миру щорічно запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі австрійські скаути транспортують його літаком до Австрії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter