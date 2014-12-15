До України прибув Вифлеємський вогонь миру

03:41, 15 грудня 2014
Суспільство
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Українські скаути привезли в Київ з Відня символічний вогонь "Світло миру з Вифлеєму" в рамках міжнародної естафети "Поділися щастям заради миру". 

ТСН

Першими вогонь отримають київські дитячі, військові госпіталі, реабілітаційні центри для дітей з інвалідністю, передає ТСН.

20 грудня символічний вогонь отримують скаути із усіх регіонів України, а також їх колеги з Білорусі, Німеччини та Російської Федерації, які візьмуть участь у параді помічників Святого Миколая у Києві.

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Вифлеємський вогонь миру щорічно запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі австрійські скаути транспортують його літаком до Австрії. 

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