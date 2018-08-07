Лістеріоз в Україні: симптоми, лікування і профілактика смертельної хвороби (відео)

Україні загрожує атака лістеріозу - небезпечної інфекції, яка викликає безліч серйозних захворювань.

Лістеріоз - одна з найважчих інфекційних хвороб харчового походження. Зараження людей найчастіше відбувається через їжу.

Симптоми лістеріозу

При ангінозній формі характерні:

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● лихоманка;

● головний біль;

● зниження апетиту;

● збільшення лімфатичних вузлів.

При очі-залозистій формі характерні:

● почервоніння повік;

● можливі гнійні виділення з очей.

При тифоїдній формі характерна:

● поява висипу.

Лікування лістеріозу

Хворих на лістеріоз госпіталізують і призначають антибактеріальну терапію. У разі своєчасного лікування є шанс на одужання.

Профілактика лістеріозу

Овочі та фрукти потрібно ретельно мити, а м'ясо і молоко повинні обов’язково проходити термічну обробку.