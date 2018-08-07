Лістеріоз в Україні: симптоми, лікування і профілактика смертельної хвороби (відео)
16:04, 07 серпня 2018Суспільство
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Україні загрожує атака лістеріозу - небезпечної інфекції, яка викликає безліч серйозних захворювань.
Лістеріоз в Україні: симптоми, лікування і профілактика смертельної хвороби
Лістеріоз - одна з найважчих інфекційних хвороб харчового походження. Зараження людей найчастіше відбувається через їжу.
Симптоми лістеріозу
При ангінозній формі характерні:
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● лихоманка;
● головний біль;
● зниження апетиту;
● збільшення лімфатичних вузлів.
При очі-залозистій формі характерні:
● почервоніння повік;
● можливі гнійні виділення з очей.
При тифоїдній формі характерна:
● поява висипу.
Лікування лістеріозу
Хворих на лістеріоз госпіталізують і призначають антибактеріальну терапію. У разі своєчасного лікування є шанс на одужання.
Профілактика лістеріозу
Овочі та фрукти потрібно ретельно мити, а м'ясо і молоко повинні обов’язково проходити термічну обробку.
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