Горилі в київському зопарку видали ковдру - тепло обіцяють завтра

Цього року підключення до опалення вольєрів і приміщень Київського зоопарку розпочнеться 5 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київський зоопарк».

Наразі в оперативному режимі вирішуються робочі питання, пов’язані із запуском теплоносія до систем теплопостачання зоопарку.

Водночас через різке зниження температури повітря працівники столичного звіринцю тимчасово організували локальний обігрів приміщень, де утримуються тварини.

“Ситуація не є критичною та перебуває на постійному контролі керівництва зоологічного парку та міської влади”, - йдеться в повідомленні прес-служби мерії.

Як повідомляли деякі ЗМІ, через борги перед постачальниками послуг у Київському зоопарку мерзнуть тварини. Котельна не опалює приміщення з теплолюбними тваринами з Африки та Австралії.

Зокрема, за даними “Київпрес”, "у зимовому приміщенні для приматів температура повітря в суботу не піднімалась вище +15 градусів. Шимпанзе галасно кричали, а єдиний на теренах України самець рівнинної горили Тоні потирав плечі, показуючи, що йому холодно. Доглядальники дали горилі теплу ковдру, якою він час від часу вкривався. Цю картину бачили всі відвідувачі зоосаду, які прийшли у вихідний день до павільйону “Примати”, - сказано в повідомленні.

У другій половині дня зоологам довелося робити технічну перерву і встановлювати біля вольєрів людиноподібних обігрівачі. Лише тоді вдалося трохи підвищити температуру повітря.